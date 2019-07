Dados Indicam Redução No Número De Crimes No Interior De São Paulo

O Governo do Estado de São Paulo divulgou ontem, dia 26 de julho, que o interior do Estado fechou o primeiro semestre do ano com redução nos homicídios, nos latrocínios e em todas as modalidades de roubos e furtos, de acordo com dados da Secretaria da Segurança Pública, que foram divulgados na última quinta-feira, dia 25.

O número de mortes intencionais recuaram 8% nos primeiros seis meses do ano, se levarmos em conta a comparação com o mesmo período de 2018. Com 67 casos a menos, o indicador passou de 833 para 766. A quantidade de vítimas deste tipo de crime também reduziu, passando de 868 para 794 (8,5%). Os números são os menores já registrados na série histórica, que foi iniciada em 2001.

Com as quedas nos números, as taxas dos últimos 12 meses (abrangendo de julho de 2018 a junho de 2019) ficaram em 6,61 casos e 6,84 vítimas para cada grupo de 100 mil habitantes, as menores de todo o período.

Os latrocínios também caíram, com 39,3% e havendo 24 ocorrências a menos. De janeiro a junho deste ano, foram registrados 37 casos, contra 61 em igual período do ano anterior. Ainda na mesma época, as extorsões mediante sequestro reduziram 60%. Neste ano foram registrados dois casos no primeiro semestre, ante cinco em igual período de 2018. Contudo, nos seis primeiros meses de 2019, a região registrou dois casos a mais de estupros (de 3.535 para 3.537).

Em Catanduva

Seguindo a linha de todo o interior paulista, a queda nos números também é visível em Catanduva.

No quesito homicídio doloso, de janeiro a junho desse ano, o número de casos reduziu de 5 (em 2018) para 2. Houve redução, também, no número de furto de veículos, que viu o indicador sair de 104, no ano anterior, para 54 em 2019. Já em contramão aos dados que representam o interior, o número de estupros caiu, também, na Cidade Feitiço. Em 2018, as vítimas eram somadas em 8, já este ano, um caso foi registrado de janeiro até junho.

Da Reportagem Local