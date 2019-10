Da Obra de Saint-Exupéry, ‘O Pequeno Príncipe’ Será Encenado em Catanduva

Um dos tradicionais livros da literatura infantil, ‘O Pequeno Príncipe’, obra de Antoine de Saint-Exupéry, deixa as páginas para ser encenado no palco do Teatro Municipal Aniz Pachá, em Catanduva amanhã.

O espetáculo, dirigido Daniel Neves, terá três sessões na cidade – às 10 horas, 14 e 20 horas.

‘O Pequeno Príncipe’ é uma adaptação para os palcos e conta a história de um menino que vivia sozinho em um planeta tão pequeno como uma casa. Com três vulcões e uma flor de grande beleza e bastante orgulhosa.

“O desdém da Rosa tirou a tranquilidade do mundo do Pequeno Príncipe e o levou a começar uma incrível viagem na qual conheceu excêntricos personagens, até chegar ao planeta Terra. Essas amizades ajudaram o menino a descobrir o segredo do que realmente importa na vida, do valor das pequenas coisas”.

“O mundo moderno traz cada vez mais a solidão, fazendo com que nos entreguemos muito às preocupações cotidianas, tornando-nos adultos “definitivamente”, levando-nos ao esquecimento de que um dia também fomos crianças. Neste sentido, o espetáculo traz uma reflexão acerca da mudança de valores, do equívoco que muitas vezes cometemos ao julgar situações e pessoas e da importância da simplicidade e amizade, ajudando-nos a entender que só podemos ver o que de fato é essencial através do coração”, afirma Cia Artemídia e Midia Produções Artísticas, que promovem o espetáculo.

A peça já encenada em diversas cidades do país recebeu crítica positiva de Dib Carneiro Neto, considerado referência de teatro infantil no Brasil. “Acerto e agilidade em adaptação arriscada. Vale a pena falar também da eficiente adaptação de O Pequeno Príncipe, clássico de Saint Exupéry, pela Cia. Artemídia e Mídia Produções Artísticas. Salta aos olhos o cuidado e o profissionalismo da montagem, nos mínimos detalhes. O diretor, adaptador, cenógrafo, figurinista, iluminador, autor da trilha e, ufa!, também o ator protagonista, Daniel Neves, é apaixonado por essa obra há anos e felizmente não deixou que esse deslumbramento pudesse afetar seu inegável talento. Trata-se de um dos livros mais difíceis de serem adaptados para o teatro, pois o Pequeno Príncipe fica em cena o tempo todo e os personagens inúmeros vão surgindo até ele, um a um, cada qual com seu momento. O risco de o ritmo ficar ralentado e cansativo é grande, pois a dinâmica é uma só e as crianças percebem que será esse o ‘jogo’ o tempo todo: um personagem por vez entra, contracena com o príncipe e sai, para nunca mais voltar. Daniel Neves escolheu cenas curtas, com o essencial do texto, sem excessos, de forma que tudo flui muito bem, sem cansar o público. Há, inclusive, um rápido prólogo, muito bem narrado, em que a plateia é contextualizada sobre a obra e sobre a vida de seu autor – e nada fica pesado. Os adereços são encantadores, como os desenhos do carneiro e do bode, que ganham bocas em alto relevo no papel”, consta na crítica teatral.

Os ingressos estão sendo vendidos e custam R$ 20 antecipado e R$ 30,00 na bilheteria do teatro. Haverá também meia-entrada.

Karla Konda

Editora Chefe