Curta metragem Catanduvense é premiado em festival do Rio de Janeiro

O Filme do diretor Rafael Back de Catanduva ganhou o prêmio de melhor filme teen na sétima edição do Festival Internacional de Cinema Cristão – FICC no Rio de Janeiro. O festival é um evento que premia os melhores filmes nacionais e estrangeiros em suas categorias e orienta o processo criativo, articulando conhecimentos técnicos e de produção, oferecendo ferramentas para o desenvolvimento e fomento de novas produções.

O FICC é um evento cultural que promove filmes que fomentam os valores da família, responsabilidade social, cidadania, acessibilidade, inclusão social e digital e sustentabilidade.

O filme conta a história de três crianças, cada uma seguidora de uma fé. Os personagens permeados por sua pureza passam a conviver com as dessemelhanças, contudo, deverão enfrentar e questionar a intolerância e preconceito existentes no mundo dos adultos.

De acordo com Back, a premiação é símbolo de reconhecimento e gratidão. “Depois de 3 anos que produzimos esse filme, ver ele dando frutos agora é como um reconhecimento do nosso trabalho. Temos acesso do Brasil inteiro em nosso canal do YouTube e agora essa é uma porta importante para o cenário internacional, além de ser no Rio de Janeiro que é o berço do cinema nacional. O filme não é só uma obra cinematográfica mas sim uma ferramenta de luta contra a intolerância religiosa por isso ver ele se expandindo é muito gratificante”, destacou.

No elenco do filme estão Beatriz Tomazelli, Diego Magalhães, Duda Andreotti, Enzo Lourençano, Guto Cardoso, Meire Helena Amaral, Renata Clemente, Tatiani Miranda, Vânia dos Santos e Vinícius Fumis. O argumento e direção são de Rafael Back, roteiro e direção conjunta de Adriano Ferreira, fotografia de Cinemacaco e continuidade de Ney Catharino.

A produção recebeu o apoio da AAF Produções, Cinemacaco, Fundação Padre Albino, Colégio Objetivo, Associação Dell’arte, Prefeitura de Catanduva, Secretaria de Cultura, Hospital Mahtma Gandhi e Templo Umbandista Caboclo Tupinambá. O Filme pode ser assistido no Canal do Rafael Back no YouTube.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local