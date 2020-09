Cursos Técnicos São Opções Ágeis Para Qualificação e Recolocação no Mercado

O mundo do trabalho está passando por uma transformação intensa nos últimos meses por conta da pandemia de Covid-19 e os profissionais precisam estar cada vez mais preparados para o mercado, levando em consideração os desafios e adaptações que o momento exige. Para quem quer melhorar o currículo e começar uma qualificação ainda em 2020, o SENAC Catanduva tem oportunidades na área de gestão e negócios.

A unidade está com inscrições abertas para os cursos Técnico em Administração e Técnico em Finanças. As aulas começam ainda neste mês. Para Bruno Lucena, docente da instituição, as formações são excelentes propostas para quem busca uma recolocação profissional.

“Toda empresa precisa de um bom administrador e de alguém que lide com o caixa. No SENAC Catanduva, o aluno que escolher um destes cursos passará por todo o processo prático para exercer a função”, explica.

Ainda de acordo com o especialista, o mercado está atento aos profissionais qualificados. “Os cursos técnicos são mais ágeis que uma graduação. Além disso, o SENAC é uma instituição reconhecida nacionalmente, algo que as empresas sempre levam em consideração na contratação de um profissional”, destaca.

As aulas devem começar remotamente, com interação entre docente e alunos em tempo real, a partir de 21 de setembro. Para quem está interessado na área e em busca de formação, as informações completas estão no Portal SENAC: www.sp.senac.br/catanduva .

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local