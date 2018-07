Cursos, Oficinas e Apresentações Movimentam Férias de Julho em Catanduva

Julho chegou e com ele as tão esperadas férias. Há quem prefira aproveitar a época para descansar, viajar, visitar parentes distantes ou até mesmo estudar. Mas, para a criançada as opções de lazer nas férias prometem ser agitadas em Catanduva. As opções vão de cursos e oficinas à apresentações.

Na Estação Cultura Decca Ruette, o projeto Férias na Estação promete duas semanas de programação intensa, com atividades artísticas, passeios culturais e brincadeiras do folclore. Haverá sessão de contação de histórias, oficina de culinária, construção de instrumentos musicais, jogos rítmicos e cantigas. Estão inclusos, ainda, passeios no Castelinho, Zoológico, Museu e Biblioteca. A programação é gratuita e está prevista para início na próxima terça-feira, 10.

No Zoológico Municipal Missina Palmeira Zancaner, o projeto “Cultura no Bosque” será retomado, com a primeira atividade prevista já para hoje (8). Serão realizadas oficinas de artes todos os domingos, além da biblioteca itinerante com leitura induzida, por meio do Projeto “Cultura Móvel” das Oficinas Culturais da Estação Cultura. O projeto pretende, além de agitar a criançada, ser opção de lazer para toda a família.

Neste domingo, a Cia Os Bardoso apresenta o espetáculo “Improvisto no Bosque”, ás 15h. As oficinas antecedem a apresentação, das 14h às 15h.

No dia 22, o Grupo Flor de Chita apresenta o espetáculo “En-Cantos de Uma Cidade Feitiço”, também ás 15h. E no último domingo do mês (29), o Grupo Cabrabão encena “Só para Cabritos”.

“Ao mesmo tempo em que incentivamos a cultura e o aprendizado entre as crianças, temos a oportunidade de valorizar e contribuir com os grupos de teatro do município”, comenta a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

O Clube de Tênis Catanduva também oferece uma programação especial de Super Férias que contempla jogos, atividades esportivas e brincadeiras. A Super Férias do CTC será de 10 a 20 de julho, de segunda a sexta, das 10h30 às 17h30 para crianças de 04 a 12 anos. A programação é aberta para sócios e não sócios: sócios pagam R$90,00 e não sócios R$230,00. Cada criança ganha uma camiseta e também está incluso um lanche diário, além de pipoca e suco. As inscrições estão disponíveis na secretaria do CTC.

Mas não só para a criançada, as opções também atendem aos jovens que preferem aproveitar o período para se especializar em alguma área. O senac Catanduva está com vagas abertas para 14 cursos rápidos dentro da programação de férias, com início e término das aulas já em julho ou começo de agosto. As opções de cursos são: MS Project 2016 Avançado – Ferramenta de Planejamento e Gestão de Projetos; Desenvolvimento de Liderança; Compras e Administração de Materiais; Massagem com Óleos; Introdução à Manipulação de Cosméticos; Aromaterapia; Interpretação de Exames de Sangue; Básico em Marketing; Sistemas de Dispensação de Medicamentos na Farmácia Hospitalar; Técnicas Básicas de Maquiagem na Produção Pessoal; Finanças Para Não Financeiros; Implantação de Rede Local com Windows; Reiki – Nível 3; Design de Sobrancelhas com Retirada de Pelos com Pinça e Correção com Hena.

Todos os cursos estão com desconto de 30% e ainda há vagas para bolsistas que atendam os pré-requisitos exigidos, como possuir renda familiar mensal per capita de até dois salários mínimos.

“Os cursos agregam diferenciais ao currículo e ajudam o profissional a dar passos à frente na carreira. Aproveitar o período de férias para se capacitar na área de interesse é sinônimo de ganhar tempo e conquistar novas chances no mercado”, afirmou a instituição.

Da Reportagem Local