Cursos Nas Áreas de Manutenção de Automóveis Estão Com Vagas Disponíveis

Os cursos de capacitação nas áreas de manutenção de automóveis estão com vagas disponíveis em Catanduva. A capacitação será oferecida na “Carreta Automotiva” que em breve estará na cidade. Ao todo, são três cursos oferecidos: Mecânica Automotiva Básica, Eletricista de Veículos Automotores Básico e Mecânico de Direção e Freios. As inscrições devem ser feitas no site do Via Rápida Emprego (www.viarapida.sp.gov.br). As vagas são limitadas para até 20 alunos por curso.

Para participar da capacitação, o interessado deve ter, no mínimo, 16 anos, e ser alfabetizado. Quem não tiver acesso online poderá se dirigir ao CEU, no Jardim Eldorado, ou à Estação Cultura Deca Ruette para realizar as inscrições pelo site. Após a atualização do cadastro, o candidato deve comparecer pessoalmente à Semdert, no 4º andar da Prefeitura, das 9 às 16 horas.

Este é o segundo ano que a Cidade Feitiço recebe o projeto, mais uma oportunidade de capacitação à população. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert), em parceria firmada com o Governo do Estado de São Paulo.

De acordo com as informações divulgadas pela prefeitura, as aulas terão duração de 100 horas, com previsão de início no dia 10 de setembro e término em 5 de outubro. Serão três turmas por turno. Os horários e datas ainda serão confirmados. Haverá entrega de certificado. A carreta será instalada no estacionamento da Estação da Cultura, na rua Rio de Janeiro, 100.

Da Reportagem Local