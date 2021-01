Cursos Livres Online do CPS Ajudam a Complementar Currículo e Alavancar A Carreira

Os cursos livres gratuitos online do Centro Paula Souza (CPS) são uma boa escolha para quem pretende aprender algo a mais, principalmente nesta época em que muitas pessoas tiveram que se reinventar. A instituição disponibiliza 14 opções de cursos com duração de 6 a 40 horas na modalidade Mooc (Massive Open Online Course – sigla em inglês para Curso Online Aberto e Massivo).

Qualquer um pode se inscrever e começar a estudar na hora que quiser, basta acessar o site mooc.cps.sp.gov.br e se cadastrar com login e senha. Os conteúdos são dinâmicos, com várias leituras, reflexões, vídeos, jogos, avaliações e exercícios. Os cursos oferecidos são Autocad, Arduíno, Canvas, Design e Photoshop, Design Thinking, Espanhol Básico, Felicidade, Formação de Professores Mediadores para Educação a Distância (Mediação em EaD), Gestão de Conflitos, Gestão de Pessoas, Gestão do Tempo, Inglês Básico, Mercado de Trabalho e Vendas.

A plataforma Mooc do CPS foi lançada em 2015 e soma atualmente mais de 433 mil inscritos. Mais de 42% desse total corresponde ao incremento do período de quarentena, com uma média mensal de 20,2 mil inscritos. A média anterior à pandemia era de 2,2 mil inscrições por mês.

O curso de Inglês Básico é o mais procurado desde o início do isolamento social, com cerca de 27,6 mil inscritos. Em segundo lugar está Gestão de Pessoas, com 17,7 mil interessados, seguido por Design e Photoshop, com 16,2 mil inscrições.

Ariane Pio

Da Reportagem Local