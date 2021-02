Cursos gratuitos do Sebrae em Catanduva Tem Início na Segunda-Feira

A Prefeitura de Catanduva em parceria com o Sebrae, está oferecendo cinco cursos gratuitos para empreendedores do município. As capacitações serão realizadas presencialmente seguindo todas as recomendações para evitar a propagação da Covid-19. Os cursos serão ministrados no Auditório Municipal e obedecerão aos conteúdos programáticos relacionados aos temas de empreendedorismo, sua ideia de negócio, marketing, finanças e formalização. As vagas são limitadas e os cursos são gratuitos. Interessados podem realizar inscrição através do telefone (17)3531-9793. É necessário informar os dados pessoais, tais como: nome completo, data de nascimento, endereço, telefone, CPF, e-mail e CNPJ.

Cursos:

01/03 – das 16h às 20h – Empreendedor de Sucesso

02/03 – das 16h às 20h – Formação de Preço e Venda

03/03 – das 16h às 20h – Fluxo de Caixa

04/03 – das 16h às 20h – Marketing Digital

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local