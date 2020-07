Cursos De Qualificação Do SP Tech Tem 52 Mil Vagas Ofertadas Pelo Estado

O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, oferece 52 mil vagas em cursos online e gratuitos de qualificação profissional do programa SP Tech. A oportunidade é para que as pessoas tenham uma formação continuada na área de Tecnologia da Informação, podendo escolher o caminho de seus estudos nas áreas de ciência de dados e programação. As inscrições para a primeira turma estão abertas e podem ser realizadas até hoje (08) através do site www.cursosviarapida.sp.gov.br. A previsão de início das aulas é 15 de julho. Novas turmas serão iniciadas nos meses seguintes.

Todos os cursos oferecem um módulo de empreendedorismo em parceria com o Sebrae, possibilitando acesso a crédito em condições especiais no Banco do Povo. “O SP Tech, além de oferecer aos estudantes a possibilidade de fazer cursos na área de tecnologia, também auxilia na inserção ao mercado de trabalho no setor de TI. Essa é uma iniciativa muito próspera em prol da formação e colocação dos nossos jovens e traduz a nossa missão que é gerar oportunidades”, diz a secretária de Desenvolvimento Econômico, Patricia Ellen.

São quatro opções de cursos introdutórios na etapa de nivelamento, oferecidos pela Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp): Lógica de Programação, Banco de Dados, Desenvolvedor Web e Desenvolvedor Mobile. Os cursos têm duração de 80 horas e permitem uma progressão para outros mais avançados, ofertados em parceria com empresas privadas, como a Digital Innovation One e Alura. Essas são as chamadas trilhas SP Tech.

Entre os cursos mais avançados, há quatro opções de trilhas formativas: Ciência de Dados, Desenvolvimento Web/Front-End, Desenvolvimento Web/Back-End e Desenvolvimento Web/Full-Stack. Essas trilhas são uma oportunidade para conseguir uma nova profissão no setor de tecnologia da informação, que continua crescendo e empregando um número cada vez maior de profissionais, segundo estimativas da Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom).

