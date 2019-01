Cursos de Capacitação Beneficiam 3 Mil Pessoas em Catanduva

Com o intuito de gerar mão de obra qualificada para o mercado de trabalho, almejando formas de geração de emprego e renda, a Prefeitura de Catanduva divulgou que mais de 3 mil pessoas foram beneficiadas com cursos de capacitação durante o ano de 2018.

Grande parte dos módulos foi desenvolvida nos CRAS – Centros de Referência de Assistência Social do Bom Pastor, Juca Pedro e Imperial, além do CREAS – Centro de Referência Especializado. Uma parcela da demanda ainda foi composta por integrantes do projeto Frente Cidadã.

Aproximadamente 1,9 mil pessoas fizeram os cursos de Jardinagem, Auxiliar Administrativo, Assentador de Azulejo, Garçom, Pintor, Mecânica Automotiva, Modelagem, Design de Sobrancelhas, Corte e Costura, Cabeleireiro, Recepcionista, Informática, Atendimento ao Cliente, Auxiliar de Eletricista, e Tratamento e Limpeza de Piscina. A iniciativa foi liderada pela SEMDERT – Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho, e pela Secretaria de Assistência Social, envolvendo outras 600 pessoas em aulas de Bordado, Pintura em Tecido e MDF, Tricô, Crochê, Pedrarias e outros.

Já o Fundo Social de Solidariedade foi capaz de capacitar 160 pessoas em outras áreas: Pedreiro, Eletricista e Assentador de Pisos e Azulejos na Escola de Construção Civil, Panificação e Produção de Ovos de Páscoa.

Ao final dos cursos, os integrantes de cada turma formada receberam certificados. Para o ano de 2019, a Prefeitura pretende seguir o atendimento profissionalizante nos mesmos moldes e o cronograma já está sendo elaborando, tendo em mente as carências do mercado de trabalho e de cada território da Cidade Feitiço.

CAIC Jovem:

Também em 2018, a Prefeitura implementou o programa ‘CAIC Jovem’, voltado à capacitação. As aulas foram oferecidas em parceria com Instituições Educacionais e focavam em adolescentes de 12 a 18 anos (apesar de opções para as mais variadas idades). No ano passado, foram 18 cursos e 350 alunos.

Da Reportagem Local