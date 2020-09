Curso Técnico de Fabricação Mecânica no IFSP Tem Inscrições Abertas

Curso técnico de fabricação mecânica no Instituto Federal de Catanduva (IFSP) tem inscrições abertas até o dia 16 de setembro.

São disponibilizadas 40 vagas de capacitação gratuita, que serão realizadas à noite.

Para se inscrever é preciso acessar o site: https://processoseletivo.ifsp.edu.br.

Depois de ler o edital, que regulamenta o processo seletivo, é necessário criar um cadastro no portal do candidato, clicando na opção: cadastre-se. A orientação é de que o aluno preencha o formulário de inscrição e o questionário socioeconômico.

A seleção será feita por análise do histórico escolar. Para isso, é necessário inserir as notas ou conceitos das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática obtidas no 9º ano do Ensino Fundamental ou equivalente. Também deve ser anexado o Histórico Escolar do Ensino Fundamental para a análise da comissão julgadora.

Cada candidato poderá efetivar uma única inscrição que não terá nenhuma taxa de pagamento. Durante o preenchimento eletrônico, a inscrição poderá ser cancelada ou feita novamente, sendo que a última confirmação será a válida ao candidato. Vale ressaltar que após confirmar as informações, não será possível alterar a inscrição.

Conforme o cronograma, entre os dias 17 e 20 de setembro, será feita a análise do histórico escolar, com a verificação das informações descritas pelos candidatos e a documentação. A divulgação da lista preliminar com inscrições deferidas e indeferidas será no dia 21 de setembro no site: https://processoseletivo.ifsp.edu.br.

Entre os dias 22 e 23 de setembro, os candidatos que tiverem a inscrição indeferida por envio de notas de forma errada ou documentação ilegível poderão fazer a retificação utilizando o CPF e a senha criada no momento da inscrição.

A relação final dos selecionados será divulgada no dia 28 de setembro. Informações e dúvidas sobre o processo seletivo poderão ser esclarecidas pelo email matricula.ctd@ifsp.edu.br ou no site do Instituto Federal: https://www.ctd.ifsp.edu.br.

Da Reportagem Local