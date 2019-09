Curso “Super MEI – Organize Seu Negócio” Vai Até Quinta-Feira

Teve início na segunda-feira (16) o curso “Super MEI – Organize Seu Negócio”, uma parceria entre Prefeitura de Itajobi e o Sebrae-SP. O curso será realizado até quinta-feira (19), na EMEF “Inácio da Costa”, para Microempreendedores Individuais (MEIs) e tem como objetivo fazer com que os empreendedores deixem de se enxergar como ‘autônomos’ para se verem como ‘empresários’.

O curso ensina o MEI a se enxergar como empresário e organizar seu negócio. As ferramentas apresentadas são comportamento empreendedor, formação de preço, fluxo de caixa e marketing digital. Com quatro módulos que ensinam passo a passo sobre o mundo do empreendedorismo.

Módulo SM Organize seu negócio – Empreendedor de sucesso que abordaremos temas que promovem o conhecimento sobre o que é empreendedorismo através de vivências para auto conhecimento do perfil empreendedor e do conhecimento de referências de empresários que souberam praticar muito bem estes comportamentos.

Módulo SM Organize seu negócio – Formação de preço que desmistifica os custos e gastos de uma empresa e ajuda o empresário a formar de maneira correta o preço de venda de produtos ou serviços.

Módulo SM Organize seu negócio – Fluxo de caixa que detalha o funcionamento do fluxo de caixa, sua estrutura e aplicabilidade, auxiliando o empresário a tomar decisões com mais segurança.

Módulo SM Organize seu negócio- Marketing digital que iremos proporcionar o entendimento do “p – praça” do marketing no contexto online. Conhecer as possibilidades de venda online e entender qual se adapta ao tipo do negócio que o empresário possui.

Os interessados para o próximo ‘Super MEI’ devem entrar em contato com a Sala do Empreendedor pelo telefone (17) 3546-3703.

Ariane Pio

Da Reportagem Local