Curso Online Gratuito De História Da Arte Da Khan Academy

O curso de História da Arte já estava disponível na plataforma norte-americana

Conhecida por levar tecnologia para salas de aula, Khan Academy oferece curso livre em colaboração com o site Smarthistory. Com mais de 2,8 milhões de usuários no Brasil, a plataforma de ensino Khan Academy, parceira da Fundação Lemann é difundida mais fortemente em escolas públicas – por meio do uso de tecnologia em salas de aula – começou a lançar neste mês de julho um curso online gratuito sobre História da Arte. Ele foi criado em parceria com a Smarthistory, organização sem fins lucrativos que já desenvolveu projetos com instituições como o MoMA (Museum of Modern Art), o Tate, o Metropolitan Museum of Art, entre outros.

O curso completo abordará desde os princípios básicos até os movimentos artísticos contemporâneos globais. Neste primeiro momento, a plataforma apresentará materiais relacionados às primeiras noções de História da Arte e, gradualmente, lançará mais conteúdos.

Para o gerente de marketing da Khan Academy no Brasil, Paulo Bellé, a intenção é atuar em várias vertentes dentro da educação: “Seja para a sala de aula, com as disciplinas de ciências e matemática, ou para a prática independente com os cursos livres, como história da arte e animação digital, queremos disponibilizar conteúdos que sejam acessíveis a todos e que impactem os usuários de forma positiva”, afirma.

O curso de História da Arte já estava disponível na plataforma norte-americana e aqui no Brasil toda a tradução foi realizada por um time de voluntários. “Um dos nossos maiores trunfos na Khan é ter um time de pessoas apaixonadas por educação, que nos ajuda voluntariamente na tradução dos materiais”, ressalta Amanda Campos, gerente da equipe de conteúdo.

Assim como os outros tópicos da Khan Academy, esse curso também é gratuito e está disponível no site pt.khanacademy.org/

Ariane Pio

Da Reportagem local