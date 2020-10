Curso On-Line Sobre Prevenção Contra Suicídio Tem Inscrições Até 26

Estão abertas até o dia 26 de outubro, as inscrições para os cursos de ensino a distância de Prevenção da Automutilação e de Prevenção ao Suicídio promovidos pelo Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES). Até o momento, já são mais de 51 mil inscritos.

Os cursos on-line são ministrados desde 11 de setembro e seguem até 1º de novembro.

As ofertas educacionais fazem parte do I Ciclo de Promoção e Prevenção em Saúde das Ações de Educação em Saúde em Defesa da Vida lançado mês passado pelo Ministério da Saúde. Os cursos possuem carga horária de 20h e 40h e as inscrições podem ser feitas no site prevencaoevida.com.br, que também abriga todo conteúdo como os fascículos, cartilhas e as videoaulas. Todo o material é disponibilizado por módulos.

As ações têm como objetivo qualificar profissionais de saúde, educadores da rede pública e privada de ensino, profissionais dos conselhos tutelares, estudantes universitários dos cursos de medicina/psiquiatria, psicologia, direito, serviço social, teologia e enfermagem; líderes de associações religiosas, líderes comunitários, entidades beneficentes e movimentos sociais ligados à criança e ao adolescente, e, multiplicadores para a abordagem de crianças e adolescentes entre 11 e 18 anos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local