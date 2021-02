Curso Gratuito Sobre Gestão Financeira Para Investimento e Crédito a Microempreendedores

Estão abertas as inscrições para microempreendedores de todo o Brasil no curso gratuito “Desvendando o Crédito”, oferecido por meio de uma parceria entre Aliança Empreendedora e o Center for Inclusive Growth. O curso tem como objetivo auxiliar microempreendedores/as com qualificação para a gestão de seus negócios e organização financeira para investimentos. As inscrições se encerra no dia 04 de abril.

Para acessar o conteúdo é preciso apenas preencher a ficha de inscrição no site da plataforma Tamo Junto e começar a formação. “A ideia é que nessa formação rápida e gratuita seja possível entender todas as possibilidades quando o assunto é investimento, desde como analisar suas reais necessidades de empréstimo, até como se organizar financeiramente para isso antes e depois. Tudo isso é mostrado em uma jornada de 7 videoaulas, com cerca de duas horas no total, de maneira leve e divertida”, destaca Helena Casanova Vieira, diretora da Aliança Empreendedora

Divididas em vídeos de até oito minutos de duração, as aulas do curso apresentam casos fictícios que exemplificam passos importantes da gestão como a análise das reais necessidades de empréstimo, organização financeira e planejamento para aplicar e quitar o crédito e a escolha da opção de crédito mais adequada para o perfil do microempreendedor.

Participaram da construção desse material organizações parceiras que contribuíram por meio de encontros para produção dos temas e jornada, informações, indicações de cases, material extra e muito mais. Foram eles: CEAPE Bahia, CEAPE Brasil, Imembuí Microfinanças, Banco da Família , INEC, Abcred, Barkus, Plano CDE e Firgun. Além deles, todos os depoimentos finais das aulas foram convites feitos a empreendedores incríveis dessa rede.

Ariane Pio

Da Reportagem Local