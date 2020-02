Curso Gratuito Para Corte e Costura Está com Inscrições Abertas

Com o objetivo de ofertar uma nova profissão e uma oportunidade de renda, a Prefeitura de Catanduva em parceria com o Senai abriram inscrições para o curso gratuito de Costura Reta e Overloque. Ao final do curso, os alunos receberão certificado, assim poderão criar opções autorais para o ingresso no mercado de trabalho.

As aulas serão de março a junho e os interessados devem se dirigir à Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Relação de Trabalho (Semdert), localizada no Paço Municipal, das 9 às 11 horas ou das 14 às 16 horas, para o preenchimento da ficha de inscrição. É necessário apresentar cópias de documentos como RG, CPF e comprovante de residência.

As vagas são limitadas e as inscrições seguem até que todas sejam preenchidas.

Com 160 horas de duração, o curso começa no dia 2 de março e termina em 10 de junho, com aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, das 13h30 às 17h30. O local escolhido para a capacitação é o Projeto Costurando Arte, localizado na rua São Paulo, nº 777, no bairro Higienópolis.

Novos equipamentos – Para a edição 2020 dos cursos, há novidades. Para reforçar os ensinamentos, a Prefeitura de Catanduva recebeu mais quatro máquinas de costura, por cessão do Senai, fruto de confiança no trabalho desenvolvido desde 2017 no município.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local