Curso Gratuito de Fotografia é Disponibilizado Pelo Sesc Catanduva

O Espaço de Tecnologias e Artes do Sesc Catanduva oferece vários cursos gratuitos de fotografia para toda população este mês. Quem ministra todos eles é Ivan Antoniazzi Andreoli, arte-educador do Espaço. As inscrições são gratuitas, para toda a população, e basta procurar a Central de Atendimentos do Sesc. As vagas são limitadas.

A programação inclui o curso de Tratamento de Imagens, que acontece nas terças, das 19h às 21h, indicado a partir de 14 anos. Atividade direcionada ao aprendizado tanto de leitura e de correções de dados em material fotográfico, analógico ou digital, como luzes (histograma), cores, texturas e ajustes finos, quanto da utilização de equipamentos digitalizadores e de softwares específicos (Photoshop, Lightroom e GIMP) para aperfeiçoar resultados estéticos.

Outra opção disponível são os Conceitos em Retratos, que ocorre às quartas, das 19h às 21h e é indicado a partir dos 16 anos. Nele serão abordados os conceitos do ensaio fotográfico e os elementos que envolvem o retrato. A atividade é direcionada à prática fotográfica, na qual os participantes aprendem a desenvolver um ensaio utilizando elementos como luz, maquiagem, roupas e demais adereços, para aprimoramento de imagens de pessoas. E por fim, os Experimentos Fotográficos, realizado às quintas, sempre das 19h às 21h, com um foco mais criativo e laboratorial, indicado para maiores de 16 anos. A atividade e voltada às diversas práticas fotográficas dentro do Espaço de Tecnologias e Artes. Os equipamentos, bem como o educador ficam à disposição para o desenvolvimento criativo em aulas totalmente práticas.

Para mais informações sobre os cursos basta procurar a Central de Atendimento do Sesc. A unidade fica localizada na Praça Felício Tonello, 228. Maiores informações podem ser obtidas pelo telefone (17)3524-9200.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local