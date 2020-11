Curso De Produção Mobile Audiovisual Já Está Com Inscrições Abertas Até Dia 11

O Workshop de Produção Mobile Audiovisual começou ontem (06) e vai até no 27 de novembro, às quartas e sextas-feiras das 19h às 21h. As inscrições ficarão abertas até o dia 11 de novembro.

O curso é gratuito, totalmente online, recomendado para maiores de 16 anos pela plataforma TEAMS.

A catanduvense Maju Malavares estará ministrando o curso em que ensina vídeos feitos a partir do celular. Segundo Maju, esse curso é uma iniciação ao mundo da produção de vídeos de forma acessível. “Vamos aprender técnicas básicas para conseguir um bom resultado audiovisual apenas com o celular. É um curso voltado a empreendedores e a educadores que buscam essa independência na hora de produzir vídeos. Tanto educativos quanto para marketing digital”.

A educadora ressaltou a o curso se mostra bastante importante nessa época em que teve uma explosão digital, em meio a pandemia. “Se a empresa não existe online, ela não tem alcance”.

Maju Malavaes é diretora, educadora musical e idealizadora da Trecho Núcleo de Arte. Licenciada em Música pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Atualmente integra o Grupo Cabrabão como diretora musical, musicista e atriz. E também a Ghost Whisper como designer, animadora 2D e designer de som.

“Com um celular legal na mão, alguns aplicativos e muitas dicas criativas, você vai virar um moviemaker! Prepare-se para entrar no mundo da produção audiovisual usando recursos simples e super criativos!” finaliza Maju.

Os interessados devem enviar um email com seus dados (nome completo, idade e email) para eta.catanduva@sescsp.org.br.

Ariane Pio

Da Reportagem Local