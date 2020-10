Curso De Enfermagem Inicia Na Quinta-Feira Ciclo De Debates Sobre Outubro Rosa

O curso de Enfermagem da UNIFIPA realiza o seu primeiro Ciclo de Debates “Outubro Rosa: a importância do olhar integral à saúde da mulher” nos dias 15 e 29 deste mês, com foco na prevenção do câncer de mama. “O objetivo é conscientizar os profissionais da saúde que atuam no município de Catanduva quanto à importância da saúde da mulher em sua integralidade, levando em conta aspectos físicos, psíquicos, sociais e espirituais, despertando os profissionais para o atendimento das mesmas, desde a atenção primária, bem como para a promoção da saúde e prevenção do câncer de mama e demais doenças que podem atingir a população feminina”, explica a Profa. Dra. Paola Alexandria Magalhães, docente do curso de Enfermagem e uma das palestrantes.

O evento é voltado para docentes, alunos e egressos do curso de Enfermagem, além dos profissionais da área no município, os encontros serão divididos em dois módulos, sendo:

Na quinta-feira (15) às 19h com mesa redonda: “Câncer de mama e mulheres jovens” e “Espiritualidade e câncer de mama”, com as palestrantes Profa. Ma. Mariana Lopes Borges, Professora de Saúde da Mulher da Universidade de Araraquara (UNIARA). Mestre em Ciências e Doutoranda em Saúde Pública pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (USP); Ma. Daniela Vitti, Psicóloga. Mestre em Ciências e Doutoranda em Saúde Pública pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (USP); e Profa. Dra. Paola Alexandria P. Magalhães, curso de Enfermagem e Medicina do Centro Universitário Padre Albino (UNIFIPA) e Doutora em Ciências pela Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (USP).

Dia 29/10 (quinta-feira) às 19h com roda de Conversa: “Atenção Integral à Saúde da Mulher: como deve ser o novo olhar?”, realizada com graduandos da Liga Acadêmica de Oncologia, Liga Acadêmica Materno Infantil e Liga Acadêmica de Saúde Coletiva do curso de Enfermagem – UNIFIPA, orientadas pela Profa. Ma. Luciana B. de Oliveira Paes, coordenadora do curso de Enfermagem (UNIFIPA), especialista em obstetrícia, Mestre pela FAMERP e Doutoranda da UFSCAR; Profa. Ma. Aline Fiori, professora do curso de Enfermagem (UNIFIPA), Mestre pela FAMERP e Doutoranda da USP Ribeirão Preto, e Marcela Parente Bertin Monteiro, Coordenadora da Educação Permanente da Associação Mahatma Gandhi.

Em virtude da pandemia, os debates acontecerão de forma on-line, pela plataforma ZOOM, com os links disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde e compartilhados com os profissionais cadastrados no órgão público.

Ariane Pio

Da Reportagem Local