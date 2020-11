Curso de Direito da UNIFIPA Vai Promover Palestra On-line Com Grandes Nomes da Área

O curso de Direito da UNIFIPA tem programadas duas palestras on-line para os dias 30 de novembro próximo e 1º de dezembro, ambas às 19h30, com grandes nomes da área.

No dia 30, o Prof. Dr. José Eduardo Campos de Oliveira Faria, professor titular e Chefe do Departamento de Filosofia e Teoria Geral do Direito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, fala sobre “Transformações contemporâneas do Direito em face das mudanças econômicas e das modificações tecnológicas”.

Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo (1972), com mestrado (1977) e doutorado também pela USP (1981) e pós-doutorado pela Winsconsin University (Estados Unidos, 1984), Prof. Dr. José Eduardo tem experiência na área de Sociologia Jurídica, atuando principalmente nos temas mudança social, poder e legitimidade, direitos humanos, globalização, transformações do Poder Judiciário, metodologia do ensino jurídico, direitos sociais e eficácia jurídica. Foi um dos ganhadores do Prêmio Jabuti de Literatura de 2012 na categoria de livros de Direito.

Os interessados devem fazer inscrição pelo link https://forms.gle/HbfgbJA3Cc2hMh986. Haverá emissão de certificado para horas de extensão.

O link e instruções de acesso e de registro de presença serão disponibilizados aos inscritos no dia do evento.

A palestra do dia 1º de Dezembro, “O processo judicial como instrumento de distribuição de justiça” será ministrada pelo Prof. Dr. Antonio Carlos Marcato, professor Honoris Causa da UNIFIPA.

Prof. Marcato tem graduação em Direito pela Universidade de São Paulo (1973), mestrado (1984), doutorado (1989) e aprovação no concurso de Livre Docência em 1998, também pela USP. É professor Associado de Direito Processual Civil no Departamento de Direito Processual da Faculdade de Direito da USP nos cursos de graduação e pós-graduação. É sócio do escritório Marcato Advogados, atuando profissionalmente nas áreas de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Securitário e Arbitragem. É membro do Conselho Jurídico da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – CONJUR e Árbitro da Câmara de Mediação e Arbitragem de São Paulo da mesma entidade. Também é membro do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto Ibero-americano de Direito Processual, da International Association of Law, da Academia Paulista de Direito, da Academia Paulista de Magistrados e da Associação dos Advogados de São Paulo – AASP. Foi Promotor de Justiça e Procurador de Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Juiz do Segundo Tribunal de Alçada Civil de São Paulo. Desembargador aposentado do Tribunal de Justiça de São Paulo.

O link para inscrição é https://forms.gle/3NLJA ounb8emasze8, com emissão de certificado para horas de extensão. O link e instruções de acesso e de registro de presença serão disponibilizados aos inscritos no dia do evento.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local