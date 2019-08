Curso de Direito da UNIFIPA Lança Volume 13 da Revista ‘Direito E Sociedade’

O curso de Direito da UNIFIPA – Centro Universitário Padre Albino, realizou o lançamento de mais uma edição da revista de estudos jurídicos e interdisciplinares ‘Direito e Sociedade’. Esse, que é o 13º volume, teve lançamento no dia 21 de agosto, no câmpus São Francisco da instituição de ensino.

Além do lançamento, também foram apresentados os programas de pesquisa e extensão, bem como uma aula magna com o professor Caio Bartine com o tema ‘Reforma Tributária’. O evento, que contou com a participação de 300 pessoas, foi realizado simultaneamente em duas salas.

De acordo com o Coordenador de Extensão do curso, o professor Gustavo Casagrande Canheu, a UNIFIPA oferece aos seus alunos não só a formação técnica necessária para o exercício de atividades jurídicas, mas também forma cidadãos conscientes de seu verdadeiro papel na sociedade. “As atividades de pesquisa e extensão têm exatamente esse viés, de permitir que os alunos compreendam a posição que os profissionais do Direito devem exercer na sociedade, como verdadeiros agentes de transformação”.

Toda a ação foi organizada pelo professor Luís Antonio Rossi, pelo coordenador do curso Gustavo Casagrande Canheu, e pela professora Ana Paula Polacchini de Oliveira, que é coordenadora de pesquisa.

Outra atividade

Conforme já noticiado no O Regional, os alunos que fazem parte do 5º ano do curso de Direito da UNIFIPA não tiveram esse único evento recentemente. Neste mesmo mês, os estudantes assistiram a uma palestra ministrada pelo diretor da Secretaria do Meio Ambiente de Catanduva, José Maurício Braga, a respeito do Programa Município Verde e Azul. O evento foi no dia 7 de agosto.

“O Município Verde e Azul monitora diversas atividades do município, tais como coleta seletiva, estação de tratamento de esgoto, qualidade da água, áreas de preservação ambiental, dentre outras. A atividade apresentou a aplicação prática da legislação ambiental como complemento do conteúdo da matéria Direito Ambiental”, disse a nota oficial da UNIFIPA a respeito da palestra.

Da Reportagem Local