Curso De Biomedicina UNIFIPA Doa Alimentos Para A AVCC De Catanduva

Na manhã de terça-feira (23), na sede da AVCC – Associação Voluntária de Combate ao Câncer de Catanduva, foi realizada a doação de alimentos para aquela instituição pelos alunos do curso de Biomedicina da UNIFIPA. Cerca de 50 kg de alimentos, como arroz, feijão, óleo de soja e molho de tomate, foram arrecadados entre os alunos do curso. “Recebemos o pedido de colaboração, através dos responsáveis pela Associação. Logo nos mobilizamos e fizemos a campanha de arrecadação, organizada pelas Ligas de Estética Clínica e de Hematologia e Banco de Sangue”, informou o coordenador do curso, Prof. Me. Daniel Henrique Gonçalves.

Além do Prof. Daniel, representando o curso de Biomedicina, as alunas Amanda Ruola e Maria Eduarda Iamamura participaram da entrega dos alimentos ao secretário de AVCC, Marcelo Demiciano. “AVCC -Associação Voluntária de Combate ao Câncer tem como principal objetivo prestar serviço voluntário gratuito aos portadores de câncer.”

Para aqueles que desejam contribuir podem entrar em contato com A.V.C.C. (Associação Voluntária Combate ao Câncer) de CATANDUVA. Doar por conta bancaria

Agência: 6598-6, Conta Corrente: 2270-5, Banco do Brasil ou também pode ligar no numero para mais informações 17 3523-5026.

Ariane Pio

Da Reportagem Local