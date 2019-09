Curso de autoliderança será realizado pela primeira vez em Catanduva. Para isso, a Fundação Estudar está com inscrições abertas para o ‘Liderança Na Prática 16 Horas’, programa de organizado pelos jovens Jaqueline Anastácio, Laiza Santos, Jader Ribeiro, Lister Ogusuku e Victor Bellotti. Focado em universitários e recém-formados, o encontro tem como objetivo acelerar a vida profissional dos participantes e trazer motivação e ambição a cada um deles.

Com uma turma já formada e inscrições prorrogadas até dia 09de setembro, o evento que será realizado no dia 14 de setembro, domingo, na sede do Sindicato do Comércio Varejista de Catanduva – Sincomercio, a partir das 9 horas. No ato da inscrição os associados ao Sincomercio terão desconto exclusivo de 20%, fazendo a inscrição pela internet e usando o cupom de desconto: PCLEGADO20.

Com conteúdos práticos e convidados especiais, o Liderança Na Prática 16 Horas apresenta aos participantes quais as características de sucesso de um líder. Tendo como convidados especiais, algumas lideranças, que compartilharão sua trajetória de vida pessoal e profissional com suas carreiras de sucesso. O 1º Convidado especial é Miguel Rodrigues, administrador de empresas, MBA em Gerenciamento de Projetos pela FGV, Liderança e Negócios por Harvard, Certificado Internacional pelo IBC e professor na escola Conquer. Já o 2º Convidado confirmado é Felipe Chad, mais de 15 anos de experiência no mercado financeiro, participou como sócio das principais empresas de investimentos do Brasil.

O programa também visa promover uma rede de contatos entre os participantes, trazendo ao jovem a oportunidade de conhecer outras pessoas com os mesmos objetivos, alcançar seu sonho e conquistar uma carreira de alto impacto.

“Esta é uma oportunidade para o jovem, seja ele empreendedor ou não, para buscar abrir seus horizontes e terem uma perspectiva de liderança, atitude, além da troca de conhecimento que é algo importante e impagável. É um evento ímpar que temos a honra de sediar e que será um divisor de águas na vida de seus participantes”, analisa o presidente do Sincomercio, Ivo Pinfildi Júnior.

O programa se desenvolve durante um dia inteiro do primeiro final de semana, com um espaço temporal de um mês para o segundo final de semana. Onde, neste intervalo, será lançada a aplicação do desafio em direção ao seu objetivo de vida e carreira.

As inscrições foram prorrogadas, após o fechamento da primeira turma, e vão até dia 09 de setembro. A taxa de participação é de R$ 180,00, que poderá ser parcelado em até 10 vezes para não associados ao Sincomercio e R$144,00 para associados.

SERVIÇOS:

Inscrições: https://www.napratica.org.br/checkout/e7ad1870-6b36-4462-877e-a09f5a76bea8/ingressos?sku=NPOFFDLIDLIDXLID1901SPCAT

Data: 14 de setembro e 19 de outubro – Das 9 às 19 horas.

Local: Avenida Benedito Zancaner, 720 – Jd do Lago – Sede do Sincomercio Catanduva.

Informações:

(17) Jaqueline

Anastácio 98138-2893,

(17) Laiza Santos

99716-0426

(17) Jader Ribeiro

99644-6152

(17) Lister Ogusuku

99721-8383

(17) Victor Bellotti

99736-7126

Sobre a Fundação

Estudar

A Fundação Estudar é uma organização sem fins lucrativos que acredita que o Brasil será um país melhor se tivermos mais jovens determinados a seguir uma trajetória de impacto. Criada em 1991, a instituição tem como objetivo disseminar uma cultura de excelência e alavancar os estudos e a carreira de universitários e recém-formados por meio da formação de uma comunidade de líderes, do estímulo à experiência acadêmica no exterior e do apoio à tomada de decisão de carreira. Mais informações: www.estudar.org.br.

Karla Konda

Editora Chefe