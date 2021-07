CULTURA: Núcleo Condão Lança Projeto Digital ‘Contos Rimados do Mundo Real’

Produção é composta pela narração de três pequenos contos que têm como principal linguagem a poesia

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local

Contos Rimados do Mundo Real é o novo projeto do Núcleo Condão, grupo artístico da cidade de Catanduva. A estreia foi na última quarta-feira, dia 6, e já conta com aproximadamente 300 visualizações no Instagram.

O projeto é composto pela narração de três pequenos contos que têm como principal linguagem a poesia, com autoria de Rafael Jorda, idealizador e diretor do Núcleo Condão. A escrita viaja entre a ficção de um mundo encantado, como nos clássicos infantis e na realidade de um país num momento tão frágil.

“Escrevi os contos num momento de indignação, medo e raiva. Acontecem tantas coisas absurdas no Brasil atualmente que já não sabemos mais o que é realidade e o que é ficção, me sinto como num livro infantil daqueles que têm bruxas e monstros”, expõe Jorda.

Apesar de toda a delicadeza, encantamento e sutileza na forma de narrar, por trás dos contos existe um grande espaço para reflexão do público. “O conteúdo aparenta ser infantil, mas ele deve ser engolido principalmente pelos adultos”, completa.

O primeiro conto rimado já está disponível e pode ser conferido no Instagram @nucleocondao. O segundo será publicado neste domingo, dia 11, e o terceiro e último será veiculado na próxima quinta-feira, dia 15 de julho, para encerrar o projeto.