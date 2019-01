Cultura no Bosque Traz ‘As cores de Rosa’ Neste Domingo

Neste domingo, dia 13, o espetáculo ‘As cores de Rosa’ é uma das atrações do ‘Cultura no Bosque’. O projeto, realizado sempre aos domingos, é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Cultura e oferecido de forma gratuita durante o período das férias.

Antes da encenação, que ocorrerá às 13h30, as crianças podem participar das oficinas de pintura em tela, com a artista plástica Mônica Dutra, e de impressões em carimbo. As oficinas são destinadas à crianças a partir dos seis anos e têm vagas limitadas. A inscrição é por ordem de chegada.

‘As cores de Rosa’ retrata, na peça, a inocência do povo sertanejo. Os moradores de uma pequena cidade no sertão de Minas Gerais têm como seus maiores tesouros a fé e felicidade. Neste contexto, Toinho, um menino simples, aprende a lidar com um novo sentimento, enquanto Mirna e suas amigas fazem mandinga para conseguir um namorado.

A peça está a cargo da turma de teatro iniciante das Oficinas Culturais da Estação Cultura, com direção geral, texto, figurino e cenário do arte-educador Rafael Back.

Da Reportagem Local