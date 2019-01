‘Cultura no Bosque’ Movimenta Férias A Partir de Hoje

Neste domingo, é dado início à programação de férias da Prefeitura de Catanduva. O projeto ‘Cultura no Bosque’, uma iniciativa desenvolvida pela Secretaria de Cultura com apoio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura começa a partir das 13h30, no Zoológico Municipal.

A Kombi Filomena estaciona no local e leva oficinas de pintura em tela e biblioteca itinerante aos interessados que comparecerem. As atividades são inteiramente gratuitas, inclusive todos os materiais que serão usados. Para participar, basta ter mais de seis anos de idade e chegar cedo, pois são apenas 10 vagas oferecidas por ordem de chegada.

Já às 15 horas, haverá o espetáculo ‘O Fim do Recreio’. A atração contará com a participação de atores mirins de 7 a 12 anos, formados pelo grupo de teatro infantil das Oficinas Culturais. A direção do projeto fica a cargo do arte-educador Rafael Jorda.

De acordo com a descrição do espetáculo, a apresentação irá retratar uma situação inusitada: na Câmara Municipal de uma cidade, um projeto de lei pretende acabar com o recreio escolar. Ao mesmo tempo, em uma escola, um grupo de crianças pode mudar toda a história. Repleto de brincadeiras infantis, o espetáculo é destinado a todos os públicos.

O propósito do ‘Cultura no Bosque’ é oferecer opções culturais e de lazer às crianças no período das férias escolares. “Estimulamos o gosto pelas artes e, também, fomentamos a produção dos grupos de teatro do município”, comenta a secretária de Cultura, Cris Anovazzi.

Vale lembrar que o Zoológico Municipal se encontra na rua 3 de Maio, nº 17. “Em caso de chuva no horário das atividades, as mesmas serão canceladas”, reforça Cris.

Programação

A programação segue durante todos os domingos do mês de janeiro, sempre com a participação do ‘Cultura Móvel’, com oficinas de arte e biblioteca itinerante, das 13h30 às 15 horas, seguida pelos espetáculos, a partir das 15 horas. Confira todas as apresentações:

13/01 – As Cores de Rosa, com o Grupo de Teatro Iniciante das Oficinas Culturais

20/01 – O Menino de todas as cores, com o Grupo Flor de Chita

27/01 – Rita e a Pipa, com o Grupo Cabrabão

