Cultura Gera Conteúdo Virtual Desde Literatura Até Dança Para Quarentena

Com uso da tecnologia, a agenda da Secretaria Municipal de Cultura está repleta de atividades para conferir de forma virtual no período de quarentena. São diversas atrações para assistir em casa com as crianças.

A cada vídeo, um conteúdo novo para promover a reflexão e aguçar a curiosidade dos pequenos.

Todas as terças e quintas-feiras, a partir das 12h, haverá contações de histórias do Programa de Incentivo à Leitura, com o “Ciranda de Histórias” que normalmente é realizado na Biblioteca Municipal, mas o local está temporariamente fechado para o enfrentamento ao coronavírus.

As histórias contadas são retiradas dos livros que fazem parte do acervo da Biblioteca Municipal, através de um espaço destinado ao público infantil que o local oferece, como forma de também mostrar as atrações que o equipamento público disponibiliza para os pequenos. Além da contação de histórias, serão disponibilizados vídeos com sequências coreográficas de ballet. Neste caso, o material estará disponível sempre às sextas-feiras, a partir das 12h.

Às terças e quintas-feiras, haverá live no canal do Youtube da Secretaria de Cultura com aulas de Dança Mix, a partir das 19h, e de Dança de Salão, a partir das 20h. Às quartas-feiras, às 12h, haverá as oficinas literárias com intuito de fomentar a participação popular na finalização das ilustrações do livro que vem sendo criado na biblioteca Itinerante.

