Cultura Divulga Cronograma de Fevereiro Para O Teatro Municipal

Fevereiro é o mês das volta às aulas, mas para o pessoal da Cultura de Catanduva a diversão continua. Foram divulgadas as atrações do mês que vão agitar o teatro municipal. Confira a programação que conta também com um evento gratuito.

No dia 06 de fevereiro, o teatro Aniz Pachá recebe o evento para o livro ‘Olhe para Frente’ com entrada gratuita.

No dia 08 de fevereiro tem o show ‘ The Beatles One’, os ingressos podem ser comprados na Mega Bilheteria : https://megabilheteria.com/ ou no teatro, os ingressos são vendidos a R$ 70 inteira e R$ 35 meia entrada.

No dia 14 de fevereiro tem o show do ‘Queen Experience’. Os ingressos podem ser vendidos na Mais Bilheteria: https://maisbilheteria.com.br/, Loja Zoe, Loja Atrium. Valores R$ 120 inteira e R$ 60 meia entrada.

No dia 15 de fevereiro o teatro recebe o stand up Fabiano Cambota. Os ingressos podem ser vendidos na Mais Bilheteria: https://maisbilheteria.com.br/, Loja Zoe, Loja Atrium. Valores R$ 60 inteira e R$ 30 meia entrada.

No dia 29 de fevereiro, para fechar o mês com a criançada e toda família o espetáculo de ‘Marsha e o Urso’. Os ingressos podem ser vendidos na Mais Bilheteria: https://maisbilheteria.com.br/, Loja Zoe, Loja Atrium. Valores R$ 60 inteira e R$ 30 meia entrada.

Quem paga meia entrada: estudantes portadores de carteirinhas de identificação das entidades estudantis UNE, UMES e UBES, professores da Rede Pública Municipal, Estadual e Particular portadores de carteira funcional ou equivalente, idosos acima de 60 anos portadores de RG; conforme Lei Nº 8.842 do estatuto do idoso, funcionários públicos municipais portadores de carteira funcional ou equivalente. A meia-entrada corresponderá sempre a metade do valor do ingresso cobrado, ainda que sobre o seu preço incidam descontos ou atividades promocionais.

Ariane Pio

Da Reportagem Local