Cultura Abre Inscrições Para Edital de Inventivo às Artes Pela Lei Aldir Blanc

A Secretaria Municipal de Cultura publicou edital de incentivo às Artes Aldir Blanc. As inscrições para projetos artísticos e culturais serão abertas a partir de hoje e vai até o dia 20 de novembro.

Os projetos selecionados receberão recursos estabelecidos na Lei de Emergência Cultural.

Os recursos são destinados à manutenção dos agentes culturais, das iniciativas, de cursos e de produções, bem como à realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais.

De acordo com o edital, PRÊMIO: Modalidade de repasse financeiro para Projetos Culturais, selecionados por mérito e critérios objetivos, reconhecendo sua importante atuação no fomento, desenvolvimento, fruição e acesso aos bens culturais.

Propostas poderão ser audiovisual, Projetos de produção/montagem de produções audiovisuais; realização de Mostras ou Festivais de Cinema. Artes virtuais: Exposições de pintura, artesanato, desenho, escultura, fotografia, gravura e filatelia que, preferencialmente, contemplem a realização conjunta de projeto pedagógico, tais como visitas guiadas e monitoria. Dança: Projetos de produção/montagem e circulação, mostras e/ou festivais de dança. Incentivo à leitura: Programas e/ou festivais de incentivo à leitura, publicação de livro. Música: Projetos de produção/montagem e circulação de espetáculos, mostras e/ou festivais de música; gravação de disco inédito. 2.1.6. Teatro: Projetos de produção/montagem e circulação de peças teatrais para espaços fechados ou de rua, adulto ou infanto-juvenil; mostras e/ ou festivais de teatro.

As ações poderão ser transmitidas pela internet, disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais ou presenciais respeitando as normas sanitárias vigentes.

O valor destinado para esse edital é de R$ 684 mil reais e serão 20 contemplados no módulo I com R$ 15 mil para cada projeto, R$ 10 mil também para 20 contemplados para módulo II, 30 contemplados receberão R$ 5 mil, 10 contemplados receberão R$ 3,4 mil.

“Caberá ao Proponente identificar dentre os módulos e valores acima apresentados, aquele que melhor se enquadra e contempla seu Projeto Cultural, considerando aspectos técnicos, financeiros, criativos, humanos e outros, observando que tal informação é autodeclarada na Ficha de Inscrição “, consta.

3.4 Caso o número de classificados em qualquer modalidade seja inferior ao mínimo previsto Poderão concorrer Pessoa Física ou Pessoa Jurídica, com ou sem fins lucrativos, que comprovem, respectivamente, residência e/ou estabelecimento no município de Catanduva há, no mínimo, um ano e que tenham atuado social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural a partir de 29 de junho de 2019, sendo a comprovação de atuação de forma documental ou autodeclaratória.

Karla Konda

Editora Chefe