Cultura Abre Chamada Pública Para Subsídio Mensal da Lei Aldir Blanc

Depois de publicada a regulamentação para a distribuição do subsídio mensal da Lei Aldir Blanc, a Secretaria Municipal de Cultura abriu chamada pública para os espaços culturais interessados no recebimento dos recursos. A entrega de toda a documentação e plano de trabalho para serem avaliados deve ser realizada entre os dias 05 a 26 de outubro deste ano.

Serão concedidas duas parcelas mensais de R$ 6 mil para cinco beneficiários e duas parcelas mensais de R$ 9 mil para cinco beneficiários.

De acordo com a Chamada Pública, caso a quantidade de solicitações de benefícios seja maior que a quantidade máxima estipulada o critério utilizado será a ordem de protocolo de solicitação do subsídio.

Poderão participar desta Chamada Pública Espaços Culturais estabelecidos na cidade que tenham atuado social ou profissionalmente nas áreas artística e cultural a partir de junho de 2019, de forma documental ou autodeclaratória, que tiveram suas ações interrompidas, total ou parcialmente, em virtude da pandemia de COVID-19 e que possuam homologação comprovada nos cadastros: Estadual de Cultura; Cadastro Municipal de Cultura; Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura; Estadual de Pontos e Pontões de Cultura; Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais (Sniic); Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro (Sicab); outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade da Federação.

Mais informações sobre a chamada pública podem ser acessadas pelo site da prefeitura de Catanduva.

Karla Konda

Editora Chefe