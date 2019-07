Cultivo De Seringais Não É Mais Tão Rentável Para Trabalhadores Autônomos

Nos últimos anos a renda média dos trabalhadores seringais caiu significativamente

Os seringais estão entre os principais geradores de emprego no campo. A região Noroeste do Estado responde por 58% da produção nacional de borracha e há muito tempo vem atraindo mão de obra para extração do látex, porém, nos últimos anos a renda dos trabalhadores autônomos teve uma queda significativa.

Antônio de Jesus trabalha como seringueiro a mais de 15 anos e conta que nos últimos 5 anos a renda proveniente da extração da borracha teve queda significativa para ele. “Eu trabalho com a extração da borracha há 17 anos e durante todo esse tempo nunca vi tanta desvalorização no trabalho dos autônomos como agora. Percebi que minha renda na extração do látex vem caindo há pelo menos 5 anos. Quando comecei a trabalhar como seringueiro, o acordo era feito somente entre eu e o proprietário do seringal, aí conseguia pegar as seringueiras a 50% do valor da venda da borracha, era um acordo mais justo. Depois de um tempo surgiram os atravessadores, ai o negócio já não era mais feito com o dono do seringal, tinha que ser feito com um agrônomo responsável, então minha parte caiu de 50% para 30%, onde o proprietário do seringal fica com 50%, o atravessador, que é o agrônomo responsável fica com 20% e o restante é o que sobra para mim. Isso me desanimou tanto que depois de 17 anos trabalhando no seringal eu penso em procurar outro trabalho, pois este já não me é mais lucrativo”, conta o seringueiro autônomo.

Um produtor de seringueiras da região afirma que a presença do agrônomo responsável é uma exigência dos compradores do látex para garantir a qualidade da borracha extraída. “A presença do agrônomo responsável é uma determinação que vem dos compradores de látex, como trabalho com exportação da borracha, as exigências de qualidade são maiores. Infelizmente, essa determinação acaba reduzindo o lucro do trabalhador braçal, que é o principal componente na extração do látex. Muitos seringueiros autônomos estão insatisfeitos, e com toda razão, eles tem que lutar pelos direitos deles. E essa exigência, de certo modo esta afugentando os trabalhadores, é preciso criar uma solução para isso, se não vamos ficar sem ninguém para a extração da borracha”, conta o produtor rural.

André Santos

Da Reportagem local