Cultivo de Rosas é Tema de Curso em Pirangi

O cultivo de rosas é tema de um curso que será realizado em Pirangi no próximo mês. As inscrições, que são de graça, já estão abertas para os interessados. O evento é realizado pela Prefeitura de Pirangi, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) e Sindicato Rural de Bebedouro.

As aulas, do curso profissionalizante, acontecerão nos dias 13,14 e 15 de agosto, das 8 às 17 horas. As inscrições devem ser feitas no Departamento de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente da Prefeitura com a Anaira Caramelo, das 9 às 11 horas. Informações também podem ser obtidas pelo telefone (17) 3386-9600.

No momento da inscrição é necessário apresentar documentos pessoais como RG, CPF ou CNH, além de comprovante de residência. As aulas também contarão com café da manhã, almoço e café da tarde. O curso também é uma oportunidade de garantir renda extra para a família, já que as habilidades poderão ser usadas para cultivo e posterior venda das rosas.

O cultivo de rosas nos jardins deve ser cuidadoso. O canteiro deve ser preparado antes do cultivo, com 10 litros de terra vegetal natural e 10 litros de esterco por 60 dias. Também é indicado colocar 100 gramas de farinha de ossos e misturar bem. A terra deve ser remexida em até 30 e 40 centímetros de profundidade. Essa adubação também deve ser feita no inverno e no verão.

Nos vasos, é necessário saber que o tamanho do recipiente deve ser proporcional ao porte da roseira. O adubo líquido deve ser aplicado a cada 15 dias, seguindo as doses indicadas pelo próprio fabricante.

Outra curiosidade que será abordada no curso é que as roseiras devem ficar em local ensolarado por, de seis a sete horas por dia. Além disso, o local deve ser arejado. A temperatura ideal para que elas fiquem bonitas e saudáveis é entre 25 e 30 graus.

Cíntia Souza

Da Reportagem Local