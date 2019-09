Cultivo De Alface Em Areia É Uma Nova Tendência Na Agricultura

O cultivo hidropônico em areia adapta-se bem em regiões desérticas e é comum no Arizona, no Texas (EUA), no México, nos Emirados Árabes, no Irã e em Israel. Pode ser usado o semeio direto ou o transplantio, em bancadas, canais, ou na superfície total da casa de vegetação, mas agora esse cultivo esta sendo produzido também aqui na região de Catanduva.

Segundo o agricultor Hermes Getulino é um sistema de três fases e aberto, ou seja, a solução não recircula. A areia é colocada em bancadas, canais, ou na superfície total da casa de vegetação. Os canais devem ter o fundo arredondado ou em V.

Hermes explica que quando feito na superfície da estufa, pode ter o fundo reto, sobre telhas de amianto. O diâmetro das partículas de areia deve ser de 0,6 a 2,0 mm. Partículas mais finas tornam a drenagem e a aeração mais difíceis, enquanto partículas mais grossas não retêm umidade suficiente.

O ideal é que o sistema de irrigação seja automático e acionado pela tensão hídrica, medida em tensiômetros colocados junto às plantas.

Para o cultivo em areia, a superfície da casa de vegetação deve ser sistematizada com um declive de cerca de 2% em direção ao dreno principal, e recoberta por um filme forte de polietileno. Perpendicularmente ao dreno principal, locado no lado mais baixo da casa de vegetação, colocam-se os demais drenos, distanciados entre si de 1,5 a 2 m. Esses drenos podem constituir-se de canos de PVC de cerca de 50 mm de diâmetro e perfurados em toda a extensão.

“Com esse novo método apesar de parecer um processo complicado eu sei que no fim tenho verdura de boa qualidade e posso realizar o ano todo o cultivo, minhas vendas tem crescido e muito, uns 40% de janeiro pra cá” finalizou o proprietário.

Ariane Pio

Da Reportagem Local