Cuidados Para Evitar Dengue Devem Ser Redobrados no Verão

Com a chegada do verão, é muito importante que a população redobre os cuidados com a dengue, tendo em vista que a equipe de combate a vetores do município tem encontrado muita larva do mosquito transmissor da doença durante visita aos imóveis. O mosquito da dengue vive em ambientes domésticos e residenciais. Justamente por isso, é dentro de casa que começa o combate e a proteção contra o inseto que transmite, também, o zika vírus (que causa microcefalia em bebês), a febre chikungunya e a febre amarela.

Além dos cuidados simples necessários para não deixar água parada e impedir que o Aedes aegypti se reproduza, há também algumas maneiras de se prevenir contra as picadas do mosquito, como a utilização de telas em janelas e portas e mosquiteiro.

Algumas regras são fundamentais para manter sua casa livre do mosquito e das doenças que ele transmite. Mantenha caixas d’água, tonéis, barris e outros reservatórios de água fechados, o criadouro do mosquito é a água parada. É lá que ele coloca seus ovos e se multiplica. Com esses cuidados, o acesso do Aedes aegypti a reservas de água fica muito mais difícil. Faça o mesmo com vasos sanitários que não são usados ou são usados com pouca frequência. Lave os reservatórios de água semanalmente

Os ovos do mosquito podem viver mais de um ano no ambiente seco, então, é essencial lavar reservatórios de água com água, bucha e sabão. Ao acabar a água do reservatório, é necessário fazer uma nova lavagem nos recipientes e guardá-los de cabeça para baixo. Faça o mesmo com vasinhos de planta, sobretudo as aquáticas.

Outra dica importante é colocar areia em vasos de planta ou cacos de vidro, afinal boa parte dos criadouros estão em pratos de vasos de plantas que acumulam água. Além de garrafas e cacos de vidro colocados no alto dos muros para segurança. É importante não deixar água acumulada na laje ou nas calhas e remover folhas, galhos e outras sujeiras que podem impedir a água de escorrer por completo, ficando acumulada nesses locais.

O cuidado com a água de piscinas e de fontes é essencial. A limpeza e manutenção devem ser feitas com os produtos adequados. Lonas utilizadas para cobrir a piscina, materiais de construção ou outros objetos devem estar bem esticados para evitar acúmulo de água.

Os eletrodomésticos também podem acumular água, por isso, fique atento às bandejas da geladeira ou do ar condicionado. Elas também devem ser bem limpas com sabão e bucha. Reserve um tempo para cuidar dos ralos: quando não forem do tipo que abre e fecha, coloque uma tela para impedir o acesso do mosquito à água acumulada embaixo.

É importante armazenar e descartar o lixo de forma apropriada. Mantenha garrafas de cabeça para baixo, para que a água não entre e fique acumulada. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha tanto os sacos quanto as lixeiras bem fechados e longe do alcance de animais. Também é indispensável armazenar pneus em locais cobertos.

Segundo estudo da Secretaria Municipal de Saúde, a Catanduva registrou 2.815 casos positivos de dengue de janeiro até agora, e outros 240 exames ainda estão em investigação. Neste ano, quatro pessoas morreram em decorrência da doença.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local