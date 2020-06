Cuidados Com Instrumentos De Sopro É Tema Na Live Do Grupo Sustenidos

Nesta quarta-feira (17) a live do grupo Sustenidos recebe o luthier Luciano Alves, às 15h, e ensinará técnicas de manutenção e cuidados com os instrumentos de sopro. A aula poderá ser acompanhada pelo Facebook da Sustenidos, instituição responsável pela gestão do Projeto Guri no interior, litoral e polos da Fundação CASA. Mantido pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, o Projeto é o maior programa sociocultural brasileiro. Alves é luthier responsável pelo atelier da Yamaha musical do Brasil e graduado no projeto Amigo da Yamaha Japão para países da América Latina. Alves é também músico clarinetista e está cursando licenciatura em música pela faculdade Claretiano de São Paulo. A ação “#VamosDeMúsica” é uma campanha realizada pela Sustenidos que tem como intuito trazer conteúdos culturais diversificados e, com isso, promover, com excelência, o desenvolvimento humano de gerações em formação. Com a iniciativa, a organização pretende, ainda, mostrar o resultado dos programas que administra, como Projeto Guri, Festivais Imagine Brazil e Ethno Brazil e o MOVE (Musicians and Organizers Volunteer Exchange). Além da participação de alunos e ex-alunos do Projeto Guri, e profissionais da Sustenidos, também há participação de diversos artistas. As Lives acontecem todas as quartas e sextas-feiras, às 15h, na página do Facebook da Sustenidos. Para conferir as exibições anteriores ou ficar por dentro das próximas acesse: http://www.sustenidos.org.br/vamosdemusica/

