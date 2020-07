Cuidados Com A Primeira Infância Em Tempos De Covid-19, Curso Do UNICEF

O UNICEF lançou um curso “Infâncias em tempos de Covid-19”, que tem foco em fortalecer o trabalho de agentes comunitários de saúde, visitadores domiciliares e lideranças comunitárias.

O material foi desenvolvido em parceria com o Instituto da Primeira Infância (Iprede) e traz orientações e conhecimentos básicos sobre a pandemia da Covid-19 e seus impactos secundários em crianças menores de seis anos e suas famílias.

O distanciamento social, o excesso de informações e o fechamento ou restrições de acesso a vários serviços alteraram tanto as rotinas familiares quanto as rotinas de trabalho da saúde, assistência social e educação. Além disso, percebe-se o aumento do estresse e da ansiedade, inclusive entre crianças. O curso traz estratégias e metodologias para que as famílias e os profissionais da primeira infância sigam a rotina de cuidados das crianças menores de 6 anos.

O curso, além de apresentar conceitos básico sobre a Covid-19, abrange temas importantes como pré-natal, amamentação, imunização, saúde mental, entre outros assuntos importantes para o desenvolvimento infantil.

O curso é gratuito, tem duração de quatro horas e ficará disponível por três meses. Para aqueles que concluírem o curso, será emitido um certificado assinado pelo UNICEF e o Iprede. Para realizar o curso, somente é necessário preencher um formulário e criar uma conta.

Acesse: https://cursocovid19.unicef.iprede.org.br/.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

