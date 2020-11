Cuidados com a Dengue Devem ser Redobrados Durante Períodos Chuvosos

Choveu muito nesses últimos dias e a combinação de calor e chuva é perfeita para proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus. A Secretaria de Saúde de Catanduva alerta a população para não descuidar e ficar atenta a possíveis focos de mosquitos.

“A situação evidencia risco, já que pode acumular água, ideal para o aparecimento de larvas”, ressaltou Lincoln Horita, supervisor da EMCAa.

A maneira mais eficaz de se prevenir a doença é impedir o ciclo de reprodução do mosquito transmissor. O inseto coloca seus ovos apenas em acúmulos de água limpa, sendo essa a razão para ele ser tão frequente em épocas de chuva. Muitos materiais podem se tornar propícios para o desenvolvimento larvas do mosquito. Pneus velhos, caixas d’água, garrafas, calhas entupidas, vasos de flor e também recipientes jogados em lixo descoberto.

De acordo com a Secretaria de Saúde, Catanduva registrou no mês de novembro, 18 notificações de pessoas com possíveis sintomas de dengue. Até o momento, nenhuma das notificações foi confirmada, mas já há um aumento em relação ao mês anterior, com menos pancadas de chuvas. Em outubro, durante os 31 dias, 20 pessoas procuraram a rede de saúde com sintomas da doença transmitida pelo Aedes. Deste número, três foram confirmados, 11 foram negativos e seis ainda aguardam resultados. Apesar do número baixo de novos casos na cidade recentemente, a dengue não deixa de ser uma doença preocupante.

A Equipe Municipal de Combate ao Aedes Aegypti (EMCAa) alerta os moradores a manter os cuidados e prevenção ao Aedes. Mesmo durante a pandemia a equipe tem realizado ações contínuas de enfrentamento ao mosquito, tais como: vistorias a imóveis, bloqueios para eliminação de criadouros, verificação de denúncias e nebulização em regiões específicas da cidade.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local