CTC Promove Aulas Especiais em Comemoração ao Dia da Mulher

No próximo domingo, 08 de Março, é celebrado o Dia Internacional da Mulher e o Clube de Tênis de Catanduva vai promover diversas atividades esportivas e recreativas. O objetivo é proporcionar diversão entre as mulheres, promover o bem-estar através de exercícios que buscam movimentar a energia vital e despertar o interesse do público feminino pela prática de atividades físicas para melhora da saúde e da qualidade de vida.

Todas as aulas serão monitoradas pelos professores do CTC. As atividades terão início às 7h30 da manhã, com aula de Yoga. Já às 8h30 ocorrerá aula de Jump Combat, ideal para quem deseja agregar ritmo e força física, e por último, terá aula de Fit Dance uma aula certa para dançar e se divertir ao som de hits do momento. Uma boa opção para aqueles que querem suar e adoram dançar.

Todas as atividades ocorrerão no CTC, localizado na Rua Icém, 61 – Parque Iracema.Outras informações podem ser adquiridas na Secretaria do Clube ou pelo telefone (17)3524-9300.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local