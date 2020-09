Cruzamentos Das Ruas Sergipe e Bahia Com a 24 de Fevereiro Terão Semáforos

Os motoristas que passam nos cruzamentos da Rua Sergipe e Bahia com a Avenida 24 de Fevereiro devem estar atentos, pois nos locais já estão sendo instalados os novos semáforos que segundo a prefeitura de Catanduva é um item para segurança dos motoristas e pedestres que utilizam as vias.

Quem depende de transitar pelo local seja pedestre ou motorista, sabe que o trânsito na Rua 24 de Fevereiro é sempre intenso principalmente devido ao acesso aos dois lados da cidade e a área central da cidade.

O jornal O Regional entrou em contato com a Prefeitura de Catanduva para explicar como estão sendo realizadas as instalações. Em nota a secretaria de trânsito contou:

“A Prefeitura de Catanduva, por meio da Secretaria de Trânsito e Transportes Urbanos (STU), realiza a instalação dois novos semáforos que fazem parte da expansão do parque semafórico do município. Os novos equipamentos estão na Rua 24 de Fevereiro, nos cruzamento com as ruas Sergipe e Bahia.

O objetivo é proporcionar segurança para motoristas e pedestres, além de melhorar o fluxo de veículos, principalmente nos horários de pico. Outra novidade é que, a partir dessas novas instalações de semáforos, o motorista terá três fases de tráfego no corredor semafórico. Sendo assim, voltará a ser permitido o acesso à Rua Minas Gerais para os motoristas que transitam pela Rua 24 de Fevereiro. A mudança contemplará placas e sinalização de solo”.

Ariane Pio

Editora Chefe