Criar Sorrisos É A Função Do Sara & Cura, Os Doutores Da Alegria De Catanduva

Sara & Cura é um grupo de doutores especialistas em criar sorrisos. Todo domingo de manhã eles surgem trazendo muita alegria e diversão para todas as crianças hospitalizadas na pediatria do Hospital Padre Albino. Esse projeto já é conhecido por muitas pessoas de Catanduva e região, e tem um papel fundamental no auxílio a recuperação das crianças.

Baseado no trabalho desenvolvido pelos Doutores da Alegria de São Paulo, surgiu em Catanduva, em 12 de março de 1.998, o projeto Dr. Sara & Cura. Contando com o trabalho de voluntários, palhaços e contadores de histórias, o projeto tem o propósito de levar às crianças doentes internadas na pediatria do Hospital Padre Albino, atividades lúdicas buscando proporcionar a elas a alegria, o sorriso e o entretenimento como forma de amenizar a dor e contribuir no processo de recuperação.

“Estou no projeto desde 2005, e atualmente faço parte da coordenação do Dr. Sara & Cura e o sorriso de uma criança é o nosso pagamento, nosso objetivo é esse, proporcionar o sorriso da criança com brincadeiras, magicas, piadas e músicas. E estudos feitos pela medicina constatam que o sorriso ajuda muito na recuperação das crianças, então é com muito orgulho que a gente recebe o sorriso dessas crianças todos os domingos. Nós entramos pelo corredor, e existem vários quartos aqui do Hospital, e a gente nunca sabe o que vai encontrar dentro de cada quarto. Às vezes você entra em um quarto e encontra só o caso de uma virose simples, as vezes é uma doença mais grave, então a gente nunca sabe, temos que estar sempre prontos”, conta Ricardo Oliveira, em entrevista ao documentário Cidade Feitiço do jornalista André Santos.

“A gente sai de casa com uma missão, todo domingo, de levar a alegria não só a criança, pois muitas vezes a gente leva a alegria também para a mãe que está ali ao lado. Quantas vezes a gente deixando o quarto, ouve as mães comentado “nossa, como foi bom, quando eles passam por aqui como é bom ouvi-los”. Minha personagem chama-se Doutora Estrelinha, que tem a missão de levar a alegria e contagiar a todos com uma boa dose de felicidade”, conta Nádia Cristina Ferreira, em entrevista ao documentário Cidade Feitiço.

Estudos feitos pela medicina revelam que o riso é um poderoso antídoto para o estresse, a dor e o conflito. Nada funciona de modo mais rápido para trazer o corpo e a mente de volta ao equilíbrio do que uma boa risada. O humor ilumina os fardos, inspira esperança, gera mais energia e constrói momentos de paz.

André Santos

Da Reportagem Local