Crianças e Jovens Tem Até Sexta-Feira Para se Vacinarem Contra o Sarampo

A mobilização nacional de vacinação contra sarampo, com foco na população de 5 a 19 anos, termina na próxima sexta-feira, dia 13 de março. De acordo com a Secretaria de Saúde, em Catanduva foram vacinadas 34 pessoas entre crianças e jovens. Outras 1446 compareceram aos postos para checar a carteira de vacinação.

A principal medida de prevenção e controle do sarampo é a vacinação, disponível durante todo o ano. Mesmo com o novo coronavírus (Covid-19) em evidência no Brasil e no mundo, o Ministério da Saúde também está atento e tem alertado a população quanto à importância da vacinação contra o sarampo. A doença é grave e de alta transmissibilidade. Para se ter uma ideia, uma pessoa infectada pode transmitir para até outras 18 pessoas que não estejam imunes. A disseminação do vírus ocorre por via aérea ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Neste caso, não é necessário o contato direto porque o vírus pode se disseminar pelo ar a metros de distância da pessoa infectada.

As crianças são mais suscetíveis às complicações da doença. Por isso, desde agosto de 2019, o Ministério da Saúde passou a adotar, como medida preventiva, a chamada ‘dose zero’. Assim, todas as crianças de seis meses a menores de 1 ano devem ser vacinadas contra o sarampo.

A orientação é que os responsáveis procurem as unidades de saúde que fica na região mais próxima de sua casa. É fundamental apresentar a carteirinha de vacinação para que um profissional verifique a necessidade de aplicação das doses e atualizar, não só a vacina contra o sarampo, mas as demais previstas no calendário.

O horário de funcionamento das UBSs é de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h.

Myllaynne Lima

Da Reportagem Local