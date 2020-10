Cresce Procura Por Locações De Áreas De Lazer Em Catanduva

Com o início da fase amarela muitas pessoas começaram a procurar as áreas de lazer para alugar nos finais de semana e também para os feriados prolongados de fim de ano, com isso houve um aumento bastante significativo, os proprietários estão comemorando essa procura que está crescendo cada vez e com a onda de calor que está fazendo na cidade o número só tende a aumentar.

Segundo Roberto Destard, proprietário de uma área de lazer em Catanduva, depois que entrou na fase amarela e publicaram nas redes sociais a locação do imóvel para lazer, não parou de receber ligações ou mensagens em seu celular para solicitar orçamento, ele conta que os dois feriados, do Natal e do feriado do Ano Novo, já estão alugados. E que ainda existem alguns finais de semana ainda vago. O preço médio para feriado, de uma área de lazer dentro da cidade, está saindo em média R$ 1.200, já para alugar no final de semana normal, como sábado e domingo sai em torno, dependendo a área de lazer, R$ 400 a R$ 600.

Já para os clientes alugar uma área de lazer próxima a cidade é opção mais barata do que ir a praia ou clube da região, pois fica tudo mais fácil de buscar alimento, bebida ou se precisar fazer alguma coisa de urgência, outro ponto positivo também é que muitos deles se reúnem em família e acaba rachando esse valor e assim, saindo um preço bem acessível mas, lembrando que ainda existem restrições como a aglomeração e ainda há fiscalização da vigilância sanitária então muitos proprietários estão colocando na cláusula do contrato quantidade de pessoas que podem ter no local para evitar a visita da fiscalização e possível multa.

Roberto termina ainda dizendo que o momento é oportuno e está até fazendo promoções para garantir todo retorno da perda de tempo que o imóvel ficou parado sem alugar. Ele acredita que até fim do ano a agenda estará lotada e avisa que a agenda 2021 já está aberta para futuros clientes.

Ariane Pio

Da Reportagem Local