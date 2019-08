Cresce Número De Brechós Infantis Abertos Em Catanduva

As constantes mudanças do mundo da moda e o resgate de tendências são alguns dos motivos que fazem do brechó infantil um empreendimento atrativo para lojistas e consumidores. Muitas lojas estão se especializando em ter roupas ou calçados de qualidade e até marca, esses brechós faturam tanto que em Catanduva o número desse tipo de estabelecimento cresceu em menos de dois anos.

Trata-se de uma loja de artigos usados, principalmente roupas, calçados e artigos como bolsas de maternidade, acessórios e até moveis e brinquedos. São populares na Europa e nos Estados Unidos, e já estão conquistando o seu mercado no Brasil, uma vez que o cliente tem acesso a artigos com preços acessíveis. Compras em brechó possibilitam economia que vai até 80% em relação às lojas tradicionais.

Segundo Ana Divanis, proprietária de um brechó infantil, conta que abriu o negocio meio que por acaso quando ganhou uma sacola de roupas usadas e começou a selecionar com o que queria ficar foi ai que teve a ideia, mas partiu para um alvo especifico- o infantil. Uma forma de minimizar o risco do negócio é oferecer uma ampla variedade de produtos: peças de todos os tipos de moda infantil, roupas simples e de marca, peças nacionais e importadas. “Minhas clientes vem atrás de roupas tanto para as crianças ficarem em casa quanto para sair. A qualidade das roupas ou qualquer outro produto que eu vendo é importante porque se tiver um furo ou um remendo não passa na minha aprovação e nunca vai estar nas prateleiras do meu brechó” explica Ana.

Além disso, a proprietária contou que especificamente nesse tipo de negócio, um fornecedor é um potencial cliente e vice-versa. Portanto, deve-se intensificar ao máximo o contato com fornecedores e clientes.

Esse último fator é essencial para o brechó, que terá acesso a artigos seminovos em bom estado e que normalmente não tem mais serventia para os pais da criança.

Ariane Pio

Da Reportagem Local