Cresce As Vendas De Eletrodomésticos Em Lojas De Catanduva

MO isolamento social mudou a rotina do consumo de muitos brasileiros sendo assim, as vendas de eletrodomésticos deram um salto em tempo de pandemia, as vendas atingiram mais de 60% das lojas de Catanduva.

Segundo a vendedora Kaine Nogueira conta que antes da pandemia, no começo do ano, ela estava vendendo por mês, três eletrodomésticos e depois que entrou a pandemia principalmente, com a liberação do auxílio emergencial, as vendas dispararam e ela diz que atualmente está vendendo nove aparelhos eletrodomésticos por mês. Para ela isso que ganha comissão está sendo um momento muito favorável e ainda diz que tem uma boa expectativa até o final do ano.

Já para Eduardo Regis, vendedor de outra loja de eletrodomésticos em Catanduva, ele também está seguindo muito bem com as vendas nesse período e ele consegue faturar em comparação, um salario que ganha na época do natal, onde as vendas crescem significativamente.

Entre os itens mais vendidos são aspirador de pó, batedeiras, televisão, geladeira e máquina de lavar.

Eduardo ainda diz que com a facilidade de poder parcelar, mais a busca do financeiro das lojas em querer refinanciar dividas antigas com clientes ajudou que os antigos compradores voltassem a comprar.

A vendedora Kaine conta que estão seguindo todas as regras de segurança na loja, com a quantidade limitada de pessoas que podem entrar, e mesmo assim, todos os dias o estabelecimento está sempre cheio de pessoas indo pagar as suas contas ou indo adquirir algum outro produto.

Ela finaliza que está muito feliz e tem expectativa de que isso ainda se prolongue principalmente quando chegar o Black Friday ainda mais com o anuncio do governo em continuar a pagar o auxílio emergencial, sendo muito um benefício muito grande tanto para aqueles que vendem quanto para aqueles que compram.

Ariane Pio

Da Reportagem Local

Compartilhe isso: Twitter

Facebook