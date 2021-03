Cremesp Promove Webinar Sobre Sintomas Neurológicos e Pulmonares Pós Covid-19

Com o intuito de promover orientações e informações atualizadas aos médicos e à população, o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) realizará, na quarta-feira (17), o webinar “Sintomas neurológicos e pulmonares pós covid-19”.

Será ministrado pelo coordenador da Residência em Neurologia do HC FMUSP, Daniel Ciampi, e pelo diretor da Divisão de Pneumologia do Instituto do Coração (InCor) do Hospital das Clínicas da FMUSP, Carlos Carvalho, e mediado pelo coordenador de Comunicação da autarquia, Edoardo Vattimo.

A aula online será transmitida, às 20h, por meio do Facebook, canal do YouTube e Instagram do Cremesp (@cremesp_crm). O público poderá interagir e tirar dúvidas, que serão respondidas pelos palestrantes ao final do evento, acessando o link https://www.youtube.com/watch?v=ObInn8 hwIx4.

Ariane Pio

Da Reportagem Local