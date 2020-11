Cremesp Promove Debate Sobre Vacinas Para Covid-19 Na Próxima Terça-Feira

O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp) promove, na terça-feira (17), o debate “Vacinas em desenvolvimento para a covid-19”. O público poderá interagir e aproveitar para tirar dúvidas por meio do link: https://youtu.be/OM-KwjT2DhI. O encontro será transmitido ao vivo, às 20h, pelo Instagram (@cremesp_crm), Facebook e canal do YouTube do Cremesp.

O evento contará com a participação de Ricardo Palacios Gomez, diretor médico de pesquisa clínica do Instituto Butantan, e de Lily Yin Weckx e Cristiano Augusto de Freitas Zerbini, coordenadores dos estudos da vacina de Oxford no Brasil e de pesquisa da vacina Pfizer em São Paulo, respectivamente.

Atualmente, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre as quase 200 propostas de vacinas para SarS-CoV-2 em testes no mundo, 44 chegaram à fase de experimentação em humanos, chamada de estudos clínicos. Dessas, um grupo de 10 projetos atingiu a fase três, em que dezenas de milhares de voluntários são recrutados para comprovar se a imunização é mesmo capaz de proteger sem causar danos à saúde.

Já no Brasil, estão sendo esperadas as vacinas de Oxford/AstraZaneca, desenvolvida na Inglaterra; a Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, que está sendo produzida também pelo Instituto Butantan; a Janssen, elaborada pelo grupo Johnson & Johnson, e a Pfizer.

Há, ainda, outras duas candidatas que desejam fazer testes no País: a Sputinik V, da Rússia, e a Sinopharm, da China. No entanto, os responsáveis ainda não encaminharam os protocolos de pesquisa para apreciação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)

Ariane Pio

Da Reportagem Local