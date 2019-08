CRAS De Catiguá Realiza Projeto ‘Árvores Das Digitais’ Com Mulheres Da 3° Idade

A unidade de Catiguá do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social realizou, na última segunda feira, dia 19 de agosto, a atividade ‘Árvore das Digitais’, que tem como objetivo refletir sobre o sentimento de pertença, validando a sua própria identidade.

Ela foi desenvolvida com as idosas do Centro de Convivência do Idoso, através de um dos encontros (feitos todas as segundas-feiras) do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos realizados com a psicóloga Amanda Neves, que atua no CRAS há dois anos. “O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos com idosos tem por foco o desenvolvimento de atividades que contribuam no processo de envelhecimento saudável, no desenvolvimento da autonomia e de sociabilidades, no fortalecimento dos vínculos familiares e do convívio comunitário e na prevenção de situações de risco social”, esclarece a psicóloga.

Falando a respeito da atividade, Amanda ainda ressalta: “Considerando este serviço tipificado e as importantes demandas que surgem nos encontros, a atividade “Árvore das Digitais” propôs a reflexão acerca do sentimento de pertença, validando a sua própria identidade, tendo em vista o que diz Abraham Maslow, psicólogo americano, sobre as necessidades de crescimento e felicidade individual que não podem ser supridas sem primeiro satisfazermos a necessidade mais básica da conexão humana. A terceira necessidade básica do ser humano é o amor e o pertencimento. Pertencer significa ser aceito como parte de algo, de alguém, de algum grupo. A palavra é simples, porém o conceito é grandiosamente importante. Sentir-se parte de algo é uma necessidade humana, tal como a necessidade de comer e dormir”.

O público-alvo foram as mulheres na melhor idade integrantes do grupo ‘As Guerreiras’. “Cada integrante do grupo pôde validar seu sentimento de pertença ao mesmo, em meio a profunda sensibilidade e empatia”, finaliza Amanda.

