Cras De Catanduva Realizam Confraternização Com Famílias Acolhidas Pela Assistência Social

As famílias do Cras de Catanduva foram acolhidas em confraternizações ao longo desta semana. A festividade de Natal da Assistência Social marca o encerramento das atividades em 2020.

Nos Cras: Bom Pastor, Imperial, Juca Pedro e Nosso Teto. As participantes ganharam peças confeccionadas nos grupos de artesanato e as crianças tiveram a oportunidade de ver o papai noel .

“Momentos como esse enchem os corações de alegria e aproximam os moradores de cada território” postagem da Prefeita Marta do Espirito Santo.

No começo deste ano, a Prefeitura de Catanduva iniciou cursos de capacitação para a população. Foram 120 vagas oferecidas em diversos bairros da cidade de Catanduva foram preenchidas e os alunos já começaram a se apresentar às atividades. Todas as aulas são gratuitas, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social.

Cada núcleo contou com um cronograma próprio, definido a partir de anseios dos moradores nos territórios. Na atual fase, serão ofertados os seguintes cursos: corte e costura, manicure, designer de sobrancelha e maquiagem.

Ariane Pio

Da Reportagem Local