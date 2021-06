CRA-SP e Senac Firmam Parceria Que Integra os Alunos à Profissão Antes Mesmo da Conclusão

O CRA-SP, Conselho Regional de Administração de São Paulo – por meio de seu Programa de Relações Acadêmicas – PRA, firmou parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial – Senac no intuito de se aproximar dos futuros bacharéis e tecnólogos nas áreas da Administração e integrá-los à profissão antes mesmo da colação de grau.

Para isso, o CRA-SP vem promovendo reuniões com autoridades acadêmicas do Senac e irá implantar, no segundo semestre, ações como lives e mentorias com conselheiros, empresários e integrantes dos Grupos de Excelência do Conselho; além de encontros com representantes de turma e um programa de coaching para jovens administradores.

Além disso, os estudantes terão acesso ao CRA-SP Educa, uma plataforma totalmente online e gratuita que disponibiliza mais de dois mil cursos de 51 importantes instituições do País, em diversas áreas do conhecimento. Outro benefício é que os alunos poderão acompanhar os eventos online e, ainda, requerer certificados que podem ser utilizados como comprovação de carga horária para atividades complementares.

E, para os estudantes que buscam conteúdos atuais relacionados às práticas do mercado de trabalho, o PRA dispõe de artigos, livros e pesquisas desenvolvidos pelos participantes do Centro do Conhecimento do CRA-SP, que podem servir como fontes confiáveis nas atividades educacionais.

A assinatura do convênio contou com as presenças de Alessandra Verni e Elizabeth Ribeiro, representantes do Senac, que, na ocasião, ressaltaram a importância da parceria entre as instituições. O Conselho, por sua vez, avalia que o potencial dos produtos e serviços do Senac favorecem a realização dos projetos propostos.

Ariane Pio

Da Reportagem Local