CPS Divulga Período Para Pedir Redução Na Taxa Do Vestibulinho Da Etec

A partir de ontem, dia 11 de outubro, começou o período para solicitar a redução de 50% na taxa de inscrição do processo seletivo das Etecs – Escolas Técnicas Estaduais para o primeiro semestre de 2020. O pedido deve ser feito exclusivamente pela internet até as 15h00 do dia 15 de outubro. O valor integral da taxa é R$ 30 e inclui a Etec Elias Nechar, de Catanduva.

Os interessados no benefício devem preencher o formulário disponível no site www.vestibulinhoetec.com.br. Após essa etapa, é preciso selecionar o link ‘Envio de Documentos’, na seção ‘Documentos Comprobatórios’, para encaminhar os documentos relacionados abaixo, digitalizados com o tamanho de até 500 kB, nas extensões pdf, png, jpg ou jpeg. O período de envio também começa no dia 11 e vai até as 15h00 da próxima terça-feira, dia 15.

“O candidato que precisar de computador e acesso à internet para solicitar a redução da taxa do Vestibulinho, deve entrar em contato com a unidade para saber o horário de atendimento para esta finalidade. A resposta ao pedido será divulgada no dia 29 de outubro somente pela internet”, informa a nota oficial do Centro Paula Souza.

Requisitos

É preciso que o estudante esteja regularmente matriculado em uma das séries do Ensino Fundamental ou Médio; no curso pré-vestibular ou no curso superior de graduação ou pós-graduação. O interessado deve, também, ter uma remuneração mensal inferior a dois salários mínimos (que representam R$ 1.996) ou estar desempregado. Os documentos necessários são: comprovante de escolaridade e de renda. Candidatos desempregados, autônomos e aposentados devem seguir as instruções descritas na portaria, disponível no site.

A partir do resultado da solicitação da redução da taxa do Vestibulinho, no dia 29, o candidato que receber o benefício deve fazer sua inscrição para o processo seletivo, em um único curso na Etec de sua escolha, até as 15h00 do dia 12 de novembro

Da Reportagem Local